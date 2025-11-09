Les concerts en Valognais Barocco Tango Trio Salon Marcel Audouard Valognes

Les concerts en Valognais Barocco Tango Trio

Salon Marcel Audouard Rue Léopold Delisle Valognes Manche

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Dialogue entre deux génies.

Le Barocco Tango Trio vous invite à un voyage musical unique où se rencontrent Bach et Piazzolla, deux compositeurs visionnaires. À travers le violoncelle, le bandonéon et la contrebasse, les musiciens explorent un dialogue fascinant entre la rigueur baroque et l’effervescence du tango argentin. Avec humour et complicité, ils partagent histoires et anecdotes, offrant un concert riche en contrastes et émotions, qui résonne bien au-delà des siècles et des styles musicaux.​

Durée 1h20.

Billetterie sur notre site internet www.lesconcertsenvalognais.com (helloasso) et librairie d’Alauna Valognes. .

Salon Marcel Audouard Rue Léopold Delisle Valognes 50700 Manche Normandie

