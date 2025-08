Les Concerts Impromptus 4ème édition rue de la Maratte Saint-Pierre-d’Oléron

Les Concerts Impromptus 4ème édition rue de la Maratte Saint-Pierre-d’Oléron mardi 12 août 2025.

Les Concerts Impromptus 4ème édition

rue de la Maratte Etang de la Maratte Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Venez découvrir la magie de la harpe à travers les siècles par la harpiste Claire Le Fur. Entrée libre et sans réservation.

rue de la Maratte Etang de la Maratte Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 24 16 amicalearceau@gmail.com

English :

Discover the magic of the harp through the centuries with harpist Claire Le Fur. Free admission, no reservations required.

German :

Erleben Sie mit der Harfenistin Claire Le Fur die Magie der Harfe im Laufe der Jahrhunderte. Eintritt frei und ohne Reservierung.

Italiano :

Venite a scoprire la magia dell’arpa attraverso i secoli con l’arpista Claire Le Fur. Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Venga a descubrir la magia del arpa a través de los siglos con la arpista Claire Le Fur. Entrada gratuita, no es necesario reservar.

