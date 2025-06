Les concerts perchés, Kalouwo – Place de l’ancienne église Livron-sur-Drôme 29 juillet 2025 20:00

Drôme

Les concerts perchés, Kalouwo Place de l’ancienne église Haut-Livron Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-29 20:00:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

musique africaine par le groupe Kaluwo. Artisanat et repas africain

.

Place de l’ancienne église Haut-Livron

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 14 77 epicerieperchee@hautlivron.fr

English :

african music by the Kaluwo group. African crafts and food

German :

afrikanische Musik von der Gruppe Kaluwo. Kunsthandwerk und afrikanisches Essen

Italiano :

musica africana del gruppo Kaluwo. Artigianato e cibo africano

Espanol :

música africana a cargo del grupo Kaluwo. Artesanía y comida africanas

