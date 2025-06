Les concerts perchés, Mounam sings Nina Simone – Place de l’ancienne église Livron-sur-Drôme 26 août 2025 07:00

Drôme

Les concerts perchés, Mounam sings Nina Simone Place de l’ancienne église Haut-Livron Livron-sur-Drôme Drôme

Début : Mardi 2025-08-26

fin : 2025-08-26

2025-08-26

musique de la pianiste et chanteuse Nina Simone par un quartet.

Place de l’ancienne église Haut-Livron

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 14 77 epicerieperchee@hautlivron.fr

English :

music of pianist and singer Nina Simone by a quartet.

German :

musik der Pianistin und Sängerin Nina Simone durch ein Quartett.

Italiano :

musica della pianista e cantante Nina Simone da parte di un quartetto.

Espanol :

música de la pianista y cantante Nina Simone a cargo de un cuarteto.

