Les concerts tartines Le Moulin Burignat Montlainsia

Informations pratiques

Montlainsia

Les concerts tartines

Le Moulin Burignat 6 Route de Lains Montlainsia Jura

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Concerts à la ferme à partir de 19h00 les dimanches de juillet et août.

Le 19 juillet, Alfred Massaï jouera de la chanson française.

Le 26 juillet, Bazar Baluche proposera du festif manouche.

Le 2 août, Kborn to be wild jouera du pop rock et de la musique irlandaise.

Le 9 août, What the folk proposera du country, du blues et du bluegrass.

Le 16 août, Caravan Trio jouera du jazz.

Le 23 août, une scène ouverte est prévue.

Les concerts se déroulent au chapeau. Sur place, vous trouverez une buvette et de la restauration, ainsi que des espaces couverts, un parking et des sanitaires. .

Le Moulin Burignat 6 Route de Lains Montlainsia 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 22 74 86

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English : Les concerts tartines

L’événement Les concerts tartines Montlainsia a été mis à jour le 2026-07-14 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE