Les Concerts Tôt, Black Sheep en Live Place Cardinal Maury, Centre Ville, Valréas Valréas

Place Cardinal Maury, Centre Ville, Valréas Place Cardinal Maury Valréas Vaucluse

Début : Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Le groupe Black Sheep nous fait le plaisir de venir sur la scène des Concerts Tôt pour une soirée sous le signe de la musique Celtique et plus si affinités !

Place Cardinal Maury, Centre Ville, Valréas Place Cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur lavalsedesas@gmail.com

English :

The band Black Sheep is delighted to take to the Concerts Tôt stage for an evening of Celtic music and more!

German :

Die Gruppe Black Sheep macht uns das Vergnügen, auf die Bühne der Concerts Tôt zu kommen, für einen Abend im Zeichen der keltischen Musik und mehr, wenn man so will!

Italiano :

I Black Sheep sono lieti di salire sul palco di Concerts Tôt per una serata di musica celtica e non solo!

Espanol :

Black Sheep se complace en subir al escenario de Concerts Tôt para una velada de música celta y mucho más

