Vaucluse

Tarif : – –

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

Les Concerts Tôt commencent le Samedi 21 Juin à partir de 17h pour la Fête de La Musique.

Place Cardinal Maury, Centre Valréas Place Cardinal Maury

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur lavalsedesas@gmail.com

English :

Les Concerts Tôt start on Saturday June 21 at 5pm for the Fête de La Musique.

German :

Die Concerts Tôt beginnen am Samstag, dem 21. Juni, ab 17 Uhr mit der Fête de La Musique.

Italiano :

La serie dei Concerti Tôt inizia sabato 21 giugno alle 17.00 per la Festa della Musica.

Espanol :

El ciclo Concerts Tôt comienza el sábado 21 de junio a las 17.00 h con motivo de la Fiesta de la Música.

