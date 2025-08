Les Concerts Tôt, Sweet Folies Place Cardinal Maury, Centre Ville, Valréas Valréas

Les Concerts Tôt, Sweet Folies

Place Cardinal Maury, Centre Ville, Valréas Place Cardinal Maury Valréas Vaucluse

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Le groupe Sweet Folies pour une soirée sous le signe du Jazz et du Swing

English :

Sweet Folies for an evening of Jazz and Swing

German :

Die Gruppe Sweet Folies für einen Abend im Zeichen von Jazz und Swing

Italiano :

Sweet Folies per una serata di Jazz e Swing

Espanol :

Sweet Folies para una velada de Jazz y Swing

