Les conférence de La France Généalogique CEGF Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Les conférence de La France Généalogique CEGF Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris jeudi 16 octobre 2025.

Découvrez le programme semestriel des conférences de la France Généalogique CEGF, organisées en partenariat aux Archives de Paris

Programme semestriel des conférences de la France généalogique – CEGF

Du jeudi 16 octobre 2025 au jeudi 04 décembre 2025 :

gratuit

Conférences gratuites, ouvertes à tous sans réservation, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T02:00:00+02:00

fin : 2025-12-05T00:59:59+01:00

Date(s) :

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

https://archives.paris.fr/ +33187026565 contact@cegf.org https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis