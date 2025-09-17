Les conférences « adultes » à la Micro-folie l’acropole d’Athènes Mairie Brioude
Les conférences « adultes » à la Micro-folie l’acropole d’Athènes Mairie Brioude mercredi 17 septembre 2025.
Les conférences « adultes » à la Micro-folie l’acropole d’Athènes
Mairie Médiathèque Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 17:30:00
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Tous les mois, venez voyager dans l’art, de l’Antiquité à nos jours, avec les conférences pour adultes de la Micro-folie.
Mairie Médiathèque Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 90 46 84 microfoliebrioude@ville-brioude.fr
English :
Every month, come and take a journey through art, from Antiquity to the present day, with the Micro-folie lectures for adults.
German :
Begeben Sie sich jeden Monat auf eine Reise durch die Kunst, von der Antike bis zur Gegenwart, mit den Vorträgen für Erwachsene in der Micro-folie.
Italiano :
Ogni mese, venite a fare un viaggio nell’arte, dall’antichità ai giorni nostri, con le Micro-folie per adulti.
Espanol :
Cada mes, venga a hacer un viaje a través del arte, desde la Antigüedad hasta nuestros días, con las charlas de Microfolie para adultos.
