Les conférences « adultes » à la Micro-folie l’acropole d’Athènes Mairie Brioude

Les conférences « adultes » à la Micro-folie l’acropole d’Athènes Mairie Brioude mercredi 17 septembre 2025.

Les conférences « adultes » à la Micro-folie l’acropole d’Athènes

Mairie Médiathèque Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 17:30:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Tous les mois, venez voyager dans l’art, de l’Antiquité à nos jours, avec les conférences pour adultes de la Micro-folie.

.

Mairie Médiathèque Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 90 46 84 microfoliebrioude@ville-brioude.fr

English :

Every month, come and take a journey through art, from Antiquity to the present day, with the Micro-folie lectures for adults.

German :

Begeben Sie sich jeden Monat auf eine Reise durch die Kunst, von der Antike bis zur Gegenwart, mit den Vorträgen für Erwachsene in der Micro-folie.

Italiano :

Ogni mese, venite a fare un viaggio nell’arte, dall’antichità ai giorni nostri, con le Micro-folie per adulti.

Espanol :

Cada mes, venga a hacer un viaje a través del arte, desde la Antigüedad hasta nuestros días, con las charlas de Microfolie para adultos.

L’événement Les conférences « adultes » à la Micro-folie l’acropole d’Athènes Brioude a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne