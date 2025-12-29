Les conférences Barbey 1/5 Les femmes à Jules Musée Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte

Les conférences Barbey 1/5 Les femmes à Jules

Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11 19:30:00

Date(s) :

2026-02-11

La première conférence du cycle Les conférences Barbey d’Aurevilly se concentre sur les femmes qui ont marqué la vie de Jules Barbey d’Aurevilly. Famille, amies ou figures inspiratrices, elles ont influencé son œuvre, sa pensée et son parcours personnel. La rencontre retrace leurs relations, leur rôle dans sa vie quotidienne et leur impact sur ses écrits, offrant un regard intime sur l’homme derrière l’écrivain et sur l’importance des femmes dans son univers. .

Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les conférences Barbey 1/5 Les femmes à Jules

L’événement Les conférences Barbey 1/5 Les femmes à Jules Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin