Les conférences Barbey La jeunesse de Jules Barbey d’Aurevilly Musée Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte

Les conférences Barbey La jeunesse de Jules Barbey d’Aurevilly

Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-04 19:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Plongez dans les premières années de vie de Jules Barbey d’Aurevilly, écrivain normand au style unique et à l’imaginaire flamboyant. Cette conférence retrace son enfance, son environnement familial et social, ainsi que les expériences qui ont façonné sa personnalité et nourri ses œuvres littéraires.

Sans réservation & gratuit

RDV Musée Barbey d’Aurevilly .

Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les conférences Barbey La jeunesse de Jules Barbey d’Aurevilly

L’événement Les conférences Barbey La jeunesse de Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin