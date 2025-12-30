Les conférences Barbey La jeunesse de Jules Barbey d’Aurevilly Musée Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte
Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Début : 2026-03-04 18:00:00
fin : 2026-03-04 19:30:00
2026-03-04
Plongez dans les premières années de vie de Jules Barbey d’Aurevilly, écrivain normand au style unique et à l’imaginaire flamboyant. Cette conférence retrace son enfance, son environnement familial et social, ainsi que les expériences qui ont façonné sa personnalité et nourri ses œuvres littéraires.
Sans réservation & gratuit
RDV Musée Barbey d’Aurevilly .
Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
