Les conférences Barbey Le dandysme de Jules Barbey d’Aurevilly Musée Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte mercredi 6 mai 2026.
Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06 19:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Découvrez l’univers raffiné et singulier de Jules Barbey d’Aurevilly à travers le prisme du dandysme, mouvement auquel il a été profondément lié. Cette conférence explore comment l’écrivain normand incarne et observe le dandysme, entre élégance, provocation et quête d’esthétique dans la vie quotidienne et dans ses œuvres.
Sans réservation & gratuit
RDV Musée Barbey d’Aurevilly .
Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
L’événement Les conférences Barbey Le dandysme de Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin