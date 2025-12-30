Les conférences Barbey Le dandysme de Jules Barbey d’Aurevilly Musée Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte

Les conférences Barbey Le dandysme de Jules Barbey d’Aurevilly

Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06 19:30:00

Découvrez l’univers raffiné et singulier de Jules Barbey d’Aurevilly à travers le prisme du dandysme, mouvement auquel il a été profondément lié. Cette conférence explore comment l’écrivain normand incarne et observe le dandysme, entre élégance, provocation et quête d’esthétique dans la vie quotidienne et dans ses œuvres.

Sans réservation & gratuit

Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

