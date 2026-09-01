Les conférences de coaching Bar pizzeria le hibou Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Les conférences de coaching

Samedi 26 septembre 2026 de 13h à 20h. Bar pizzeria le hibou 727 route de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:00:00

fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le 26 septembre, vivez un après-midi unique autour du coaching, du développement personnel et de la prise de parole à Pertuis.

5 coachs, 5 expertises et de nombreuses clés concrètes pour provoquer votre prochain déclic.

Le samedi 26 septembre 2026, de 13h à 20h, rendez-vous au Bar Pizzeria Le Hibou à Pertuis pour une après-midi dédiée au coaching, au développement personnel et à la prise de parole.



Au programme, 5 conférences d’environ 45 minutes avec 5 intervenants aux expertises complémentaires : Kamel Koob sur les blocages psychologiques et la stratégie comportementale, Lydia Sadgui sur la prise de parole et la confiance en soi, Laurent Martinez sur la PNL, Yaël Prette sur l’affirmation de soi et Christopher Lebigot sur le développement personnel et le travail du subconscient.



Une après-midi conçue pour repartir avec des outils concrets, de nouvelles perspectives et surtout l’envie de passer à l’action.



Entrée : 20 € – Réservation obligatoire – Places limitées à 110 personnes.



Bar Pizzeria Le Hibou, 727 route de la Bastidonne, 84120 Pertuis.

Réservations : hello.resa.event@gmail.com – 06 30 13 22 28. .

Bar pizzeria le hibou 727 route de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 13 22 18 hello.resa.event@gmail.com

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English :

On September 26, enjoy a unique afternoon focused on coaching, personal development, and public speaking in Pertuis.

Five coaches, five areas of expertise, and plenty of practical tips to help you take your next step forward.

L’événement Les conférences de coaching Pertuis a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de Pertuis