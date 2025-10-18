Les conférences de Diane Cholet

Les conférences de Diane

Le Musée d’Art et d’Histoire propose un cycle de conférences en lien avec l’exposition temporaire Couleurs d’enfance.

Avec Diane Gouard, historienne de l’art

SAMEDI 17 JANVIER à 14h30

Figures de l’enfance naissance d’un sujet

Longtemps absente de la scène artistique, la figure de l’enfant émerge véritablement dans la peinture occidentale à partir du XVIIIe siècle. Sous l’impulsion des philosophes des Lumières, l’enfance devient un objet d’attention que les artistes traduisent par une profusion de portraits d’enfants, mais aussi de scènes intimes, tendres ou morales. À travers ces images, l’enfant n’est plus seulement un petit adulte il acquiert des expressions, des gestes, des jeux qui lui sont propres. Cette conférence propose un parcours sensible et iconographique à travers les représentations de l’enfance, de l’âge des Lumières au tournant du XXe siècle.

SAMEDI 7 MARS à 14h30

Le rose, absolument fabuleux !

Romantique, frivole ou provocateur le rose ne laisse jamais indifférent. Souvent associé à l’enfance et au féminin, il est pourtant, au fil des siècles, porté par les plus grandes figures du pouvoir et de la spiritualité. Il habille ainsi la Vierge et le Christ, les rois et les courtisanes, les enfants comme les héroïnes de salon. Délicat ou éclatant, le rose s’adapte aux goûts d’une époque, à ses hiérarchies sociales, à ses systèmes de représentation. Cette conférence propose d’explorer l’usage de cette couleur paradoxale, bien loin des clichés contemporains qui voudraient la réduire à une teinte girly .

SAMEDI 4 AVRIL à 14h30

Fantaisies florales

De l’Égypte antique à l’esthétique kawaï, les fleurs parcourent l’histoire des images selon des formes infinies dictées par les époques et les cultures. Des raffinements rococo aux stylisations Art Nouveau, les motifs floraux se déclinent sans cesse, jusqu’à envahir les œuvres pop d’Haruki Murakami. Parfois associés à des symboliques qu’ils distillent discrètement, ces ornements sont surtout l’occasion de mettre en avant la virtuosité et l’inventivité des artistes. Cette conférence explore l’usage du motif floral dans l’art et les arts décoratifs, de l’univers le plus élégant à l’ultra-kitsch. .

