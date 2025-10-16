Les conférences de la 12ème Triennale Mondiale de l’Estampe Chapelle de la FAC Chamalières

Les conférences de la 12ème Triennale Mondiale de l'Estampe Chapelle de la FAC Chamalières jeudi 16 octobre 2025.

Les conférences de la 12ème Triennale Mondiale de l’Estampe

Chapelle de la FAC Allée de Fontmaure Chamalières Puy-de-Dôme

Début : 2025-10-16 19:00:00

Le Bief proposera un cycle de deux conférences animées par Philippe Hugot et Ben Quêne, à la chapelle de la FAC.

Chapelle de la FAC Allée de Fontmaure Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Le Bief offers a series of two lectures by Philippe Hugot and Ben Quêne, in the FAC chapel.

German :

Le Bief wird in der Kapelle der FAC eine Reihe von zwei Konferenzen anbieten, die von Philippe Hugot und Ben Quêne geleitet werden.

Italiano :

Le Bief offrirà una serie di due conferenze di Philippe Hugot e Ben Quêne, nella cappella del FAC.

Espanol :

Le Bief ofrecerá una serie de dos conferencias a cargo de Philippe Hugot y Ben Quêne, en la capilla del CAA.

