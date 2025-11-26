LES CONFÉRENCES DE LA PORTE HISTOIRE DES ARTS Marvejols

LES CONFÉRENCES DE LA PORTE HISTOIRE DES ARTS

Porte du Soubeyran Marvejols Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Conférence de la porte du Soubeyran Histoire des arts

restauration de notre dame, histoire d’une épopée..

Porte du Soubeyran Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 58 55 76 89

English :

Porte du Soubeyran Conference: History of the Arts

restoration of notre dame, the story of an epic…

German :

Konferenz der Porte du Soubeyran: Kunstgeschichte

restaurierung von notre dame, geschichte eines epos.

Italiano :

Conferenza alla Porte du Soubeyran: storia delle arti

restauro di notre dame, storia di un’epopea…

Espanol :

Conferencia en la Porte du Soubeyran: Historia de las artes

restauración de notre dame, historia de una epopeya…

