LES CONFÉRENCES DE LA PORTE HISTOIRE DES ARTS Marvejols
Porte du Soubeyran Marvejols Lozère
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-22
Conférence de la porte du Soubeyran Histoire des arts
restauration de notre dame, histoire d’une épopée..
Porte du Soubeyran Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 58 55 76 89
English :
Porte du Soubeyran Conference: History of the Arts
restoration of notre dame, the story of an epic…
German :
Konferenz der Porte du Soubeyran: Kunstgeschichte
restaurierung von notre dame, geschichte eines epos.
Italiano :
Conferenza alla Porte du Soubeyran: storia delle arti
restauro di notre dame, storia di un’epopea…
Espanol :
Conferencia en la Porte du Soubeyran: Historia de las artes
restauración de notre dame, historia de una epopeya…
