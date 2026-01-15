Les conférences, débats et rencontres Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême
Du 29 janvier au 1ᵉʳ février 2026, le Grand Off vous invite à participer à de nombreuses conférences, débats, rencontres et tables rondes autour de la bande dessinée !
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
From January 29 to February 1, 2026, the Grand Off invites you to take part in numerous conferences, debates, meetings and round tables on the subject of comics!
