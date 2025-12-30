Les conférences d’histoire de l’art Renouveau religieux et mécénat artistique au XIXe siècle Valognes

Les conférences d’histoire de l’art Renouveau religieux et mécénat artistique au XIXe siècle

Rue de L Hôtel Dieu Valognes Manche

Tarif : – –

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23 20:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Toujours dans le cadre du cycle Les conférences d’histoire de l’art à Valognes, consacré aux commanditaires et au mécénat artistique en Cotentin, cette troisième conférence explore le renouveau religieux et le mécénat artistique au XIXe siècle.

Sans réservation & gratuit

RDV à l’Hôtel-Dieu .

Rue de L Hôtel Dieu Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

