Les conférences d'histoire de l'art Renouveau religieux et mécénat artistique au XIXe siècle Valognes jeudi 23 avril 2026.
Rue de L Hôtel Dieu Valognes Manche
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23 20:00:00
2026-04-23
Toujours dans le cadre du cycle Les conférences d’histoire de l’art à Valognes, consacré aux commanditaires et au mécénat artistique en Cotentin, cette troisième conférence explore le renouveau religieux et le mécénat artistique au XIXe siècle.
Sans réservation & gratuit
RDV à l’Hôtel-Dieu .
Rue de L Hôtel Dieu Valognes 50700 Manche Normandie
