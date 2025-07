Les Conférences d’Histoire Locale « La vie des invisibles dans les campagnes du Cotentin » Salle Beaudoin Négreville

Les Conférences d’Histoire Locale « La vie des invisibles dans les campagnes du Cotentin » Salle Beaudoin Négreville jeudi 24 juillet 2025.

Salle Beaudoin 34 Route de Darnétal Négreville Manche

Début : 2025-07-24 18:30:00

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Sujet de la conférence du 24 juillet la petite paysannerie du Cotentin.

Salle Beaudoin 34 Route de Darnétal Négreville 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26

English : Les Conférences d’Histoire Locale « La vie des invisibles dans les campagnes du Cotentin »

Subject of the July 24 conference: small-scale farming in the Cotentin region.

German :

Thema der Konferenz am 24. Juli: Die Kleinbauernschaft in Cotentin.

Italiano :

Tema della conferenza del 24 luglio: l’agricoltura su piccola scala nella regione del Cotentin.

Espanol :

Tema de la conferencia del 24 de julio: la pequeña agricultura en la región de Cotentin.

