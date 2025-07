Les Conférences d’Histoire Locale « Le Cotentin du Duc Guillaume le Conquérant Valognes

Dans le cadre du cycle des conférences estivales consacrées au Cotentin du duc Guillaume le Conquérant, le Pays d’art et d’histoire propose, jeudi 31 juillet prochain, une présentation richement illustrée consacrée aux abbayes et églises romanes.

Après un bref rappel du riche legs des constructions religieuses antérieures à l’époque romane, le conférencier s’attachera à présenter les grandes mutations architecturales qui ont marqué, en Cotentin, le règne de Guillaume le Conquérant (1035-1087). S’attachant tout particulièrement à évoquer le caractère novateur du chantier de l’abbatiale de Lessay, il s’efforcera d’en retracer la postérité à travers les grandes églises monastiques de Montebourg et de Saint-Sauveur-le-Vicomte, ainsi qu’à l’intérieur de plus modestes sanctuaires paroissiaux tels que Portbail, Réville ou Sainte-Marie-du-Mont. Cette conférence, d’une durée d’environ 1 heure, permettra ainsi d’apprécier la créativité particulière des bâtisseurs romans du Cotentin, et l’originalité qui singularise notre région au sein de la Normandie ducale.

English : Les Conférences d’Histoire Locale « Le Cotentin du Duc Guillaume le Conquérant

As part of a series of summer lectures devoted to the Cotentin region under Duke William the Conqueror, the Pays d?art et d?histoire is offering a richly illustrated presentation on Romanesque abbeys and churches on Thursday July 31.

After a brief review of the rich legacy of pre-Romanesque religious buildings, the lecturer will present the major architectural changes that marked the reign of William the Conqueror (1035-1087) in the Cotentin region. Focusing in particular on the innovative nature of the Lessay abbey church, he will trace its posterity through the great monastic churches of Montebourg and Saint-Sauveur-le-Vicomte, as well as more modest parish sanctuaries such as Portbail, Réville and Sainte-Marie-du-Mont. This talk, lasting around 1 hour, will provide an opportunity to appreciate the particular creativity of the Cotentin?s Romanesque builders, and the originality that sets our region apart within ducal Normandy.

German :

Im Rahmen der sommerlichen Vortragsreihe über das Cotentin des Herzogs Wilhelm des Eroberers bietet das Pays d’art et d’histoire am Donnerstag, dem 31. Juli, einen reich illustrierten Vortrag über romanische Abteien und Kirchen an.

Nach einem kurzen Überblick über die reiche Hinterlassenschaft an religiösen Bauten aus der Zeit vor der Romanik wird der Referent die großen architektonischen Veränderungen vorstellen, die die Herrschaft Wilhelms des Eroberers (1035-1087) in der Region Cotentin prägten. Er wird insbesondere auf den innovativen Charakter des Baus der Abteikirche von Lessay eingehen und versuchen, ihre Nachwirkungen in den großen Klosterkirchen von Montebourg und Saint-Sauveur-le-Vicomte sowie in kleineren Pfarrkirchen wie Portbail, Réville oder Sainte-Marie-du-Mont nachzuvollziehen. Der Vortrag dauert etwa eine Stunde und gibt einen Einblick in die besondere Kreativität der romanischen Baumeister im Cotentin und die Originalität, die unsere Region innerhalb der herzoglichen Normandie auszeichnet.

Italiano :

Nell’ambito del ciclo di conferenze estive dedicate alla regione del Cotentin sotto il duca Guglielmo il Conquistatore, il Pays d’art et d’histoire propone giovedì 31 luglio una presentazione riccamente illustrata dedicata alle abbazie e alle chiese romaniche.

Dopo una breve rassegna del ricco patrimonio di edifici religiosi antecedenti al periodo romanico, il relatore presenterà i principali cambiamenti architettonici che hanno caratterizzato il regno di Guglielmo il Conquistatore (1035-1087) nella regione del Cotentin. Concentrandosi in particolare sul carattere innovativo della chiesa abbaziale di Lessay, ne ripercorrerà l’eredità attraverso le grandi chiese monastiche di Montebourg e Saint-Sauveur-le-Vicomte, nonché i santuari parrocchiali più modesti come Portbail, Réville e Sainte-Marie-du-Mont. Questa conferenza, della durata di circa un’ora, permetterà di conoscere la particolare creatività dei costruttori romanici della regione del Cotentin e l’originalità che contraddistingue la nostra regione all’interno della Normandia ducale.

Espanol :

En el marco del ciclo de conferencias de verano dedicado a la región de Cotentin bajo el duque Guillermo el Conquistador, el Pays d’art et d’histoire ofrece el jueves 31 de julio una presentación profusamente ilustrada dedicada a las abadías e iglesias románicas.

Tras un breve repaso del rico legado de edificios religiosos anteriores al periodo románico, el conferenciante presentará los principales cambios arquitectónicos que marcaron el reinado de Guillermo el Conquistador (1035-1087) en la región de Cotentin. Haciendo especial hincapié en el carácter innovador de la iglesia abacial de Lessay, se esforzará por trazar su legado a través de las grandes iglesias monásticas de Montebourg y Saint-Sauveur-le-Vicomte, así como de los santuarios parroquiales más modestos de Portbail, Réville y Sainte-Marie-du-Mont. Esta conferencia, de aproximadamente una hora de duración, permitirá descubrir la creatividad particular de los constructores románicos del Cotentin y la originalidad que distingue a nuestra región dentro de la Normandía ducal.

