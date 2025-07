Les Conférences d’Histoire Locale « Le Cotentin du Duc Guillaume le Conquérant » Valognes

Les Conférences d’Histoire Locale « Le Cotentin du Duc Guillaume le Conquérant » Valognes jeudi 28 août 2025.

Les Conférences d’Histoire Locale « Le Cotentin du Duc Guillaume le Conquérant »

11 Rue de l’Hôtel-Dieu Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 18:30:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Sujet de la conférence Ports et Activités maritimes de l’époque ducale.

Sujet de la conférence Ports et Activités maritimes de l’époque ducale. .

11 Rue de l’Hôtel-Dieu Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26

English : Les Conférences d’Histoire Locale « Le Cotentin du Duc Guillaume le Conquérant »

Conference topic: Ports and maritime activities in the Ducal era.

German :

Thema der Konferenz: Häfen und maritime Aktivitäten in der Herzogszeit.

Italiano :

Tema della conferenza: Porti e attività marittime in epoca ducale.

Espanol :

Tema de la conferencia: Puertos y actividades marítimas en la época ducal.

L’événement Les Conférences d’Histoire Locale « Le Cotentin du Duc Guillaume le Conquérant » Valognes a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin