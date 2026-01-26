Les conférences du CAC autour de la Préhistoire avec Michel Lorblanchet Gourdon

Les conférences du CAC autour de la Préhistoire avec Michel Lorblanchet

Michel Lorblanchet, préhistorien et chercheur au CNRS, spécialiste mondialement reconnu pour l'étude des grottes ornées et l'art pariétal présentera sa conférence autour de la Préhistoire au Cinéma de l'Atalante.

English :

Michel Lorblanchet, prehistorian and researcher at the CNRS, world-renowned specialist in the study of decorated caves and cave art, will present his lecture on Prehistory at the Cinéma de l'Atalante.

