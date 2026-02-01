Les conférences du CAC sur la Préhistoire Gourdon

Les conférences du CAC sur la Préhistoire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Avec Michel Lorblanchet, spécialiste de l’art préhistorique. Directeur de recherche honoraire au CNRS, Il a étudié sur le terrain les grottes ornées de notre région mais aussi l’art rupestre en Australie et en Inde

.

boulevard des martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie

English :

With Michel Lorblanchet, specialist in prehistoric art

