Les conférences du CAC sur la Préhistoire Gourdon samedi 21 février 2026.

boulevard des martyrs Gourdon Lot

Tarif : 12 EUR

Début : 2026-02-21 15:00:00
2026-02-21

Avec Michel Lorblanchet, spécialiste de l'art préhistorique. Directeur de recherche honoraire au CNRS, Il a étudié sur le terrain les grottes ornées de notre région mais aussi l'art rupestre en Australie et en Inde

boulevard des martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85 

With Michel Lorblanchet, specialist in prehistoric art

