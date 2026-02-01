Les conférences du CAC sur la Préhistoire Gourdon
Les conférences du CAC sur la Préhistoire Gourdon samedi 21 février 2026.
Les conférences du CAC sur la Préhistoire
boulevard des martyrs Gourdon Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : 
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Avec Michel Lorblanchet, spécialiste de l’art préhistorique. Directeur de recherche honoraire au CNRS, Il a étudié sur le terrain les grottes ornées de notre région mais aussi l’art rupestre en Australie et en Inde
.
boulevard des martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85
English :
With Michel Lorblanchet, specialist in prehistoric art
