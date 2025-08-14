Les conférences du Centre Culturel Cassis Schumann Mendelssohn Centre Culturel de Cassis Cassis

Les conférences du Centre Culturel Cassis Schumann Mendelssohn Centre Culturel de Cassis Cassis mardi 20 janvier 2026.

Les conférences du Centre Culturel Cassis Schumann Mendelssohn

Mardi 20 janvier 2026 à partir de 18h30.

Ouverture des portes à 18h. Centre Culturel de Cassis 20 av. Dr Emmanuel Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-20 18:30:00

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Le mardi 20 janvier 2026 à 18h30, le Centre Culturel Cassis vous propose une conférence musicale Schumann Mendelssohn

Présentée par Jean-Michel Sanchez

Docteur en histoire de l’art

Musicologue



Robert SCHUMANN (1810 1856) est un compositeur et pianiste allemand du romantisme. Il est célèbre pour ses œuvres au piano, ses lieder et ses symphonies, ainsi que son amour passionné avec la pianiste Clara Wieck. Sa musique allie lyrisme, intensité émotionnelle et imagination poétique.



Felix MENDELSSOHN (1809 1847) est un compositeur, pianiste et chef d’orchestre allemand du romantisme. Enfant prodige, il est connu pour ses œuvres lumineuses et élégantes, comme Le Songe d’une nuit d’été, ses concertos, symphonies et oratorios. Il a aussi joué un rôle majeur dans la redécouverte de Bach au XIXème siècle.



En intérieur dans la grande salle de conférence du Centre Culturel.

18h00 Ouverture des portes.

18h30 Début de la conférence.



Tarif 10 € par personne 5 € pour les adhérents CCC

Places assises non numérotées (placement libre).



Lieu de RDV

RDV au Centre Culturel de Cassis.

Parkings conseillés Parking de la Viguerie ou Parking Mimosas. .

Centre Culturel de Cassis 20 av. Dr Emmanuel Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On Tuesday, January 20, 2026 at 6:30 p.m., the Centre Culturel Cassis invites you to a musical conference: Schumann Mendelssohn

German :

Am Dienstag, den 20. Januar 2026 um 18:30 Uhr bietet das Centre Culturel Cassis einen musikalischen Vortrag an: Schumann Mendelssohn

Italiano :

Martedì 20 gennaio 2026, alle ore 18.30, il Centro culturale di Cassis ospiterà una conferenza musicale: Schumann Mendelssohn

Espanol :

El martes 20 de enero de 2026 a las 18.30 horas, el Centro Cultural de Cassis acogerá una conferencia musical: Schumann Mendelssohn

