UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rochefort

Les conférences du CERMA Rochefort

lundi 28 septembre 2026 · Rochefort

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Les conférences du CERMA

Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 18:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-09-28

Cycle de conférences 202 sur le thème Rochefort au siècle de l’Encyclopédie et des Lumières .
  .

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   roland.denis06@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The CERMA Conferences

2026 lecture series on the theme: Rochefort au siècle de l’Encyclopédie et des Lumières .

L’événement Les conférences du CERMA Rochefort a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)