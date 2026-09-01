AGENDA · Rochefort
Les conférences du CERMA Rochefort
lundi 28 septembre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Les conférences du CERMA
Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 18:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-09-28
Cycle de conférences 202 sur le thème Rochefort au siècle de l’Encyclopédie et des Lumières .
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Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine roland.denis06@orange.fr
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English : The CERMA Conferences
2026 lecture series on the theme: Rochefort au siècle de l’Encyclopédie et des Lumières .
L’événement Les conférences du CERMA Rochefort a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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