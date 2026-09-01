Informations pratiques

Rochefort

Les conférences du CERMA

Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 18:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-09-28

Cycle de conférences 202 sur le thème Rochefort au siècle de l’Encyclopédie et des Lumières .

.

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine roland.denis06@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The CERMA Conferences

2026 lecture series on the theme: Rochefort au siècle de l’Encyclopédie et des Lumières .

L’événement Les conférences du CERMA Rochefort a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan