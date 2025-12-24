Les conférences renversantes 4# Trajectoires Courbe contre-courbe, STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 19:00 – 22:00

Comment mêler découverte d’une programmation artistique avec l’histoire de l’art ? Stereolux invite les trois historiennes de l’art qui composent Les Têtes Renversantes pour répondre à cette question. Elles vous proposent six conférences tout au long de l’année à découvrir dans son intégralité ou à picorer selon vos goûts et vos humeurs. Pour cette saison (la 5ème), pas de thématique générale mais des échos à certaines dates de la programmation. Courbe contre-courbe, thème de ce quatrième rendez-vous rebondit sur le spectacle de danse MOS dans le cadre du Festival Trajectoires.

STEREOLUX Nantes 44200

