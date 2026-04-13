Les confituriers du Vieux Chérier, Confiture du vieux cherier, Pouilly-les-Nonains

Les confituriers du Vieux Chérier 1 – 6 juin Confiture du vieux cherier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Situés à Pouilly-les-Nonains au pied de la côte Roannaise, dans la Loire en Auvergne Rhône Alpes, Les Confituriers du Vieux Chérier cultivent depuis plus de 30 ans une passion pour les fruits et leur transformation artisanale. Marie-Odile, Philippe et leur fils Pierre Marie Doron ont choisi de sublimer les fruits à travers une sélection rigoureuse des fruits et une cuisson douce.

Confiture du vieux cherier 129 allée du Mardeloup 42155 Pouilly Les Nonains Pouilly-les-Nonains 42155 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@confiturecherier.com »}]

Visite de l’entreprise Les Confituriers du Vieux Chérier

DR