Les Confréries gourmandes en folie Quai Lamartine Mâcon samedi 27 septembre 2025.

Quai Lamartine Esplanade Lamartine et centre-ville Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Les Confréries gourmandes en folie, c’est le rassemblement pendant deux jours de plusieurs confréries venues de toute la France.

Elles tiendront un stand pour des dégustations et des démonstrations. Atelier Gaufrettes pour les enfants le dimanche après-midi.

Le samedi après-midi, 45 confréries en tenue d’apparat défileront en musique dans les rues du centre-ville ; spectacle garanti !

Les animations seront musicales avec fanfares et bandas, et folkloriques avec deux groupes de danses. .

Quai Lamartine Esplanade Lamartine et centre-ville Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 47 31 confreriegaufrettemaconnaise@gmail.com

