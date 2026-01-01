LES CONIQUES BRASS BAND EN CONCERT Théâtre de Mayenne Mayenne

LES CONIQUES BRASS BAND EN CONCERT

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Les Coniques Brass Band seront en concert au théâtre de Mayenne.

Pour bien débuter l’année, les musiciens de Les Coniques Brass Band se sont retrouvés pour préparer le Championnat National de Brass Band 2026.

Venez découvrir le programme du championnat, et bien plus encore, au Théâtre de Mayenne le samedi 24 janvier.

Ce concert est toujours gratuit, mais sur réservation. La billetterie ouvrira le lundi 12 janvier. .

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire lesconiquesbrassband@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Coniques Brass Band will be in concert at the Théâtre de Mayenne.

L’événement LES CONIQUES BRASS BAND EN CONCERT Mayenne a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne