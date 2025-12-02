Les connectés: journée autour du numérique Maison de quartier Villejean Brécé
Les connectés: journée autour du numérique Maison de quartier Villejean Brécé mardi 2 décembre 2025.
Les connectés: journée autour du numérique Maison de quartier Villejean Brécé Mardi 2 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine
Journée de découverte des métiers du numérique : escape game, atelier de création numérique portrait, hygiène numérique
Journée de découverte des métiers du numérique :
escape game, atelier de création numérique portrait, hygiène numérique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-02T09:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-02T16:30:00.000+01:00
1
06 52 02 26 19
Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine