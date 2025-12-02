Les connectés: journée autour du numérique Maison de quartier Villejean Brécé Mardi 2 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Journée de découverte des métiers du numérique : escape game, atelier de création numérique portrait, hygiène numérique

Début : 2025-12-02T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T16:30:00.000+01:00

06 52 02 26 19

Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine