Les Connexions de L’Urbatypik #1 L’Urbatypik Galerie Associative Landerneau

L’Urbatypik Galerie Associative ouvre ses murs à une exposition collective, 9 artistes viennent présenter leurs univers:

Le vernissage, ouvert à toutes et à tous, aura lieu le vendredi 23 janvier 2026 à partir de 18h30.

Présentation des artistes

– CG Design 29 , passionné de graffiti et membre actif de L’Urbatypik, Lionel se lance dans la peinture professionnelle il y a 6 ans. Sous le nom de CG Design 29, il réalise principalement des fresques sur mesure en Bretagne et sur la région parisienne. Travaillant à la commande, il présente ici un travail personnel, inspiré par sa pratique quotidienne.

– Frères d’Art est une fraternité créative, un collectif d’artistes unissant deux frères, Eck et Roder, autodidactes passionnés depuis leur enfance, et désormais rejoint par Tist, un artiste dont la créativité débordante enrichissent le collectif.

– igreka2n , in bistouri we trust !

Inspiré par l’art africain, igreka2n, graphiste de métier et illustrateur depuis toujours, s’est focalisé depuis plusieurs années sur le portrait. Un scalpel à la main, le breton exilé à La Rochelle découpe le papier pour donner vie à différents visages, des tronches atypiques, parfois torturées, subtiles, graphiques et très rock. Imaginaires ou représentant des célébrités actuelles ou iconiques, ces portraits sont ensuite collés dans la rue ou imprimés sur du beau papier.

– I Sea You , originaire de Saint-Brieuc, réalise des illustrations sur le thème de la mer et de la Bretagne majoritairement depuis 2015. Elise sort parfois de sa zone de confort avec plaisir ! Ainsi, il lui arrive de travailler sur d’autres thèmes et parfois en couleur. Elle s’inspire de la culture surf, du tattoo et des vieux comics.

– Marg Max, alias XamalWag est sur Landerneau depuis 2016, autodidacte, il est influencé par la BD, les films SF, par le graffiti depuis toujours, et le pratique depuis les années 2000. Il aime mélanger les styles, les techniques et s’approprier différents supports.

– Rom’one âgé de 35 ans, père d’une enfant et habitant sur Guipavas. Débute le graffiti en 2009 et se dirige plus vers le street-art au fil des années. Adore la Pop culture et s’en inspire largement dans ces créations.

– Shape , de l’asphalte à l’essence du bois

Installé à Plougastel-Daoulas, l’artiste pochoiriste Shape trace son sillon dans l’art urbain depuis 2010. Si ses premiers pochoirs ont fleuri dans la rue, il a progressivement délaissé les murs de la ville pour un support plus organique et exigeant le bois.

– Tout public.

– La galerie est ouverte du jeudi au dimanche inclus de 14h à 18h.

– Nous accueillons également les scolaires, sur réservation, en dehors des horaires d’ouverture habituels.

La visite sera réalisée par l’un/l’une des artistes de l’exposition. .

L’Urbatypik Galerie Associative 4 rue Lafayette Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 88 02 83 29

