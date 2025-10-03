Les conseillers France Rénov’ font leur tournée ! Faches-Thumesnil
Faches-Thumesnil
Début : 2025-10-03 10:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-03 2025-10-04
Visitez des expositions ludiques sur la rénovation et les aides, rencontrez nos conseillers AMELIO France Rénov qui répondront à vos questions.
### Vendredi 3 octobre 2025
**Faches Thumesnil, parking de la salle Jacques Brel**
Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France
English :
### France Rénov’ advisors are on tour!
Visit fun exhibitions on renovation and grants, and meet our AMELIO France Rénov advisors to answer your questions.
### Friday, October 3, 2025
**Faches Thumesnil, salle Jacques Brel car park**
German :
### Die Berater von France Rénov’ machen ihre Runde!
Besuchen Sie spielerische Ausstellungen zum Thema Renovierung und Beihilfen, treffen Sie unsere AMELIO France Rénov-Berater, die Ihre Fragen beantworten.
### Freitag, 3. Oktober 2025
**Faches Thumesnil, Parkplatz der Jacques Brel Halle**
Italiano :
### I consiglieri di France Rénov’ sono in giro!
Visitate le divertenti mostre sulla ristrutturazione e sulle sovvenzioni e incontrate i nostri consulenti AMELIO France Rénov che saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande.
### Venerdì 3 ottobre 2025
**Faches Thumesnil, parcheggio della sala Jacques Brel** (solo in francese)
Espanol :
### ¡Los asesores de France Rénov’ andan por ahí!
Visite divertidas exposiciones sobre renovación y subvenciones, y conozca a nuestros asesores de AMELIO France Rénov, que estarán encantados de responder a sus preguntas.
### Viernes 3 de octubre de 2025
**Faches Thumesnil, parking de la salle Jacques Brel** (sólo en francés)
