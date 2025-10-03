Les conseillers France Rénov’ font leur tournée ! Faches-Thumesnil

### Les conseillers France Rénov’ font leur tournée !

Visitez des expositions ludiques sur la rénovation et les aides, rencontrez nos conseillers AMELIO France Rénov qui répondront à vos questions.

### Vendredi 3 octobre 2025

**Faches Thumesnil, parking de la salle Jacques Brel** .

English :

### France Rénov’ advisors are on tour!

Visit fun exhibitions on renovation and grants, and meet our AMELIO France Rénov advisors to answer your questions.

### Friday, October 3, 2025

**Faches Thumesnil, salle Jacques Brel car park**

German :

### Die Berater von France Rénov’ machen ihre Runde!

Besuchen Sie spielerische Ausstellungen zum Thema Renovierung und Beihilfen, treffen Sie unsere AMELIO France Rénov-Berater, die Ihre Fragen beantworten.

### Freitag, 3. Oktober 2025

**Faches Thumesnil, Parkplatz der Jacques Brel Halle**

Italiano :

### I consiglieri di France Rénov’ sono in giro!

Visitate le divertenti mostre sulla ristrutturazione e sulle sovvenzioni e incontrate i nostri consulenti AMELIO France Rénov che saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande.

### Venerdì 3 ottobre 2025

**Faches Thumesnil, parcheggio della sala Jacques Brel** (solo in francese)

Espanol :

### ¡Los asesores de France Rénov’ andan por ahí!

Visite divertidas exposiciones sobre renovación y subvenciones, y conozca a nuestros asesores de AMELIO France Rénov, que estarán encantados de responder a sus preguntas.

### Viernes 3 de octubre de 2025

**Faches Thumesnil, parking de la salle Jacques Brel** (sólo en francés)

