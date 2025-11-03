LES CONSEQUENCES | Pascal Rambert Théâtre de la Ville Paris

LES CONSEQUENCES | Pascal Rambert 3 – 15 novembre Théâtre de la Ville Paris

Début : 2025-11-03T20:00:00 – 2025-11-03T22:15:00

Fin : 2025-11-15T20:00:00 – 2025-11-15T22:15:00

Première partie d’une trilogie ambitieuse qui s’achèvera en 2029, Les Conséquences réunissent une famille. Sur le plateau, onze interprètes partagent leurs expériences de la scène entre nouvelles et anciennes générations de comédiennes et comédiens émérites. Une alchimie dont on pourra accompagner les métamorphoses et l’évolution dans la durée. Un privilège qui installe des rendez-vous et une relation dans le temps avec les spectateurs. Mais Les Conséquences pourraient bien être une interrogation sur l’impact de nos actes, une réflexion sur la place de l’engagement politique, des questions sociales et familiales, de la nécessité philosophique ou poétique. Pour Pascal Rambert, dont les textes sont traduits en quarante langues, le théâtre tient dans la formule : « quelqu’un entre sur un plateau et parle ». Il sera le chef d’orchestre de ce choeur exceptionnel.

Théâtre de la Ville 2, Place du Châtelet 75004 Paris

Accessibilité : surtitres français, surtitres anglais, surtitres adaptés et audiodescription Théâtre de la Ville Théâtre

