« Les Consolantes » : un spectacle de Pauline Susini sur la mémoire des attentats du 13 novembre 2015 Théâtre de la Concorde Paris vendredi 7 novembre 2025.

Ils ont survécu. Ils ont accompagné. Ils ont été témoins. Les Consolantes rassemble les voix de victimes des attentats du 13 novembre 2015, mais aussi celles de leurs proches, de soignants, d’amis, d’inconnus. À travers une fiction construite à partir d’un travail rigoureux de documentation et d’entretiens, Pauline Susini fait surgir une polyphonie de récits : des éclats de douleur, de mémoire, mais aussi de vie.

En choisissant de s’emparer de cette page sombre de notre histoire contemporaine par la fiction, la metteuse en scène nous rappelle que le théâtre est un lieu de réparation collective. À la Concorde, ce spectacle s’inscrit pleinement dans une programmation qui interroge notre rapport au réel, à la parole, au traumatisme — et à la capacité de s’aimer encore, malgré tout.

Entre tragédie contemporaine, poésie et mythologie, le spectacle se déploie dans une scénographie en trifrontal, plaçant le public au cœur du dispositif, au plus près des corps et des silences. On y entend des récits simples, des fragments d’existences disloquées, et l’effort fragile pour recoller les morceaux.

Une traversée sensible et puissante

Sans pathos mais avec une immense délicatesse, les comédiens incarnent ces figures de l’inconsolé qui, plutôt que de guérir, apprennent à continuer. Les Consolantes, c’est le refus des injonctions à la résilience, le refus de hiérarchiser les douleurs, et le choix de laisser exister les voix marginales ou invisibles.

Un théâtre de l’humain, bouleversant, dans lequel les fantômes côtoient les vivants, et où l’on comprend que la consolation n’est pas l’oubli, mais peut-être une autre forme de lien.

Distribution

Texte : Pauline Susini en collaboration avec les comédien·nes

Mise en scène : Pauline Susini

Ce spectacle fait partie de l’événement 10 ans après les attentats de novembre 2015 : Panser ses plaies en pensant l’après, une séquence imaginée par le Théâtre de la Concorde pour les dix ans de ces attentats. Faire corps pour imaginer la vie d’après avec :

Dix ans après les attentats de novembre 2015, alors que la mémoire collective oscille entre commémoration et oubli, il semble essentiel de « Faire corps » pour comprendre comment la société a pansé, ou non, ses plaies. Les Consolantes rassemble les voix de victimes, de leurs proches, de soignants, d’amis, d’inconnus. Comment le théâtre peut-il aider à traverser ensemble les traumatismes ?

Le samedi 08 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

De 0 à 15 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

