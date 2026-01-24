Les Contées d’hiver Rue de la Dore Vertolaye
Rue de la Dore Gare de l’Utopie Vertolaye Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
prix choisi 5/10/15 euros (selon vos moyens)
Imaginez… Au cœur du cocon douillet de la Gare de l’Utopie, quelqu’un qui vous raconte des histoires…
des récits pour rêver, rire, frissonner, vibrer ensemble !
Rue de la Dore Gare de l’Utopie Vertolaye 63480 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 05 02 82 arbresmondes@gmail.com
English :
Just imagine… In the cozy cocoon of the Gare de l?Utopie, someone telling you stories…
tales to dream, laugh, thrill and vibrate together!
