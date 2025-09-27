Les Contes à Paillettes La Gaîté Lyrique Paris

La Déliche, Jessica Triss, ou Tata Foxie vous embarquent dans une monde où ce n’est pas forcément le prince qui sauve la princesse, où les héros ont le droit de pleurer et les héroïnes de parcourir le monde ! Des pirates curieux, un rouge à lèvre intrépide, des princesses aventurières, une grand-mère en décapotable… pour tous et toutes et toute la famille, les Contes à paillettes nous plongent dans un univers farfelu et bienveillant où souffle un vent de liberté !

Les Paillettes

Depuis 2017 et leur passage au festival Loud & Proud, les Paillettes questionnent l’époque à la Gaîté Lyrique en puisant notamment dans la puissance symbolique et universelle des contes. À travers des lectures et autres performances, le collectif propose d’explorer ensemble les questions d’inclusion, interroge la normalisation des représentations, le tout avec dérision et de jolis talons.

La Gaîté Lyrique vous attend nombreux et nombreuses pour leur grand retour parmi nous !

Après de longs mois d’absence, les conteuses du collectif Paillettes sont de retour à la Gaîté Lyrique pour une plongée haute en couleur dans l’univers des contes et des histoires pour les enfants à partir de 5 ans !

payant

Tarif : 8€

Public enfants et jeunes.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

