Les contes au coin du feu à La Fée Gourmande Paimpont

16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine

Pendant les fêtes, La Fée Gourmande vous invite à vivre un moment hors du temps autour de contes au coin du feu, pour petits et grands rêveurs.

Samedi 20 et dimanche 21 décembre à 16h contes avec Tortequesne

Samedi 27 et dimanche 28 décembre à 16h contes avec Katia

Installés près du feu, venez écouter des récits empreints de magie, de légendes et de douceur hivernale, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Entrée gratuite

Renseignements 02 99 07 89 63 .

