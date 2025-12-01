Les contes au coin du feu à La Fée Gourmande Paimpont
16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-27 2025-12-28
Pendant les fêtes, La Fée Gourmande vous invite à vivre un moment hors du temps autour de contes au coin du feu, pour petits et grands rêveurs.
Samedi 20 et dimanche 21 décembre à 16h contes avec Tortequesne
Samedi 27 et dimanche 28 décembre à 16h contes avec Katia
Installés près du feu, venez écouter des récits empreints de magie, de légendes et de douceur hivernale, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Entrée gratuite
Renseignements 02 99 07 89 63 .
