Les Contes au Coin du Feu, Un hiver à Brocéliande Crêperie La Fée Gourmande Crêperie La Fée Gourmande Paimpont

2026-02-21 2026-02-22

Rendez-vous à la Crêperie La Fée Gourmande à Paimpont pour des après-midis contées enchantées samedi 21 février avec Katia Bessette et dimanche 22 février avec Lindylou, à 16h.

Au programme histoires et légendes, événement animé par les conteurs de la Confrérie des guides conteurs de Brocéliande.

Entrée gratuite et sans réservation. .

