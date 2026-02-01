Les Contes au Coin du Feu, Un hiver à Brocéliande Crêperie La Fée Gourmande Crêperie La Fée Gourmande Paimpont
Crêperie La Fée Gourmande 16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21 2026-02-22
Rendez-vous à la Crêperie La Fée Gourmande à Paimpont pour des après-midis contées enchantées samedi 21 février avec Katia Bessette et dimanche 22 février avec Lindylou, à 16h.
Au programme histoires et légendes, événement animé par les conteurs de la Confrérie des guides conteurs de Brocéliande.
Entrée gratuite et sans réservation. .
