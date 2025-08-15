Les Contes au Jardin Chaumont-sur-Loire

Domaine de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire Loir-et-Cher

Début : 2025-08-15 21:15:00

fin : 2025-08-30

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-29 2025-08-30

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire, en lien avec la thématique 2025 du Festival International des Jardins Il était une fois au jardin , propose des lectures de contes tous les vendredis et samedis soir de l’été, à partir du samedi 5 juillet jusqu’au samedi 30 août. Ces contes seront lus par Samuel Tasinaje, comédien, auteur et metteur en scène, qui les a sélectionnés pour ces soirées particulières et qui sera accompagné d’un(e) autre artiste. 6 .

Domaine de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 99 22 contact@domaine-chaumont.fr

English :

In keeping with the 2025 theme of the Festival International des Jardins, « Once upon a time in the garden », the Domaine de Chaumont-sur-Loire is offering story readings every Friday and Saturday evening this summer, from Saturday July 5 to Saturday August 30.

German :

Die Domaine de Chaumont-sur-Loire bietet im Zusammenhang mit dem Thema 2025 des Internationalen Gartenfestivals « Es war einmal im Garten » Märchenlesungen an jedem Freitag- und Samstagabend im Sommer an, von Samstag, dem 5. Juli, bis Samstag, dem 30. August.

Italiano :

In linea con il tema del 2025 del Festival Internazionale del Giardino, « C’era una volta in giardino », il Domaine de Chaumont-sur-Loire propone letture di storie ogni venerdì e sabato sera durante l’estate, da sabato 5 luglio a sabato 30 agosto.

Espanol :

En consonancia con el tema de 2025 del Festival Internacional de Jardines, « Érase una vez en el jardín », el Domaine de Chaumont-sur-Loire ofrece lecturas de cuentos todos los viernes y sábados por la noche durante el verano, del sábado 5 de julio al sábado 30 de agosto.

