Les contes aux fenêtres Mercredi 9 juillet, 19h30 7 rue du Général Henrys, PARIS 17E Paris

Inscription par mail pour la scène ouverte (ouvert à tous – 8 min)

Spectacle « Loup es-tu ? » par Valer’Egouy

Soirée CNL/Partir en Livres

19h30 – Scène ouverte aux amateurs de conte – Sur inscription

20h30 – Spectacle

Et si les animaux étaient les miroirs des hommes ? sur une autre partie de l’île, il y avait une fête et la famille offrait un bon repas à base de viande de mouton. Un bon matin, au Pipiri chantant, Maman Mouton réveille ses deux Petit-Moutons pour fuir le parc de la maison de l’homme… Et l’hyène arrive dans ce village où il est formellement interdit de tuer pour manger. Au bout de trois jours, elle a terriblement faim…

22h00 – Repas partagé, en compagnie des artistes / bibliothèque et librairie éphémère

7 rue du Général Henrys, PARIS 17E Paris 75017 Quartier des Épinettes Paris Île-de-France

Contes d’été

© Cécile Cayla Boucharel