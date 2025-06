Les contes aux fenêtres 7 rue du Général Henrys, PARIS 17E Paris

Les contes aux fenêtres 7 rue du Général Henrys, PARIS 17E Paris mercredi 23 juillet 2025 .

Les contes aux fenêtres Mercredi 23 juillet, 19h30 7 rue du Général Henrys, PARIS 17E Paris

Inscription par mail pour la scène ouverte (ouvert à tous – 8 min)

Début : 2025-07-23T19:30:00 – 2025-07-23T23:00:00

Contes – Atelier de cuisine « Fruits secs en robe de fête » par Halima Hamdane

Soirée spéciale conte et cuisine

19h30 – Scène ouverte aux amateurs de conte – Sur inscription

20h30 – Spectacle

Les femmes de mon enfance racontaient en travaillant. Les après-midi se prolongeaient comme un songe heureux avec les brodeuses, les fileuses et les expertes en douceurs. Pendant que les mains dansaient ou s’affairaient, les bouches racontaient des histoires. Enfant, je me mettais dans un coin pour ne rien perdre de ces moments magiques qui se terminaient toujours par la dégustation d’une galette et d’un verre de thé à la menthe fraîche. Aujourd’hui, je vous invite à ce spectacle-atelier, pour cuisiner ensemble les douceurs pour le palais et les oreilles.

22h00 – Repas partagé, en compagnie des artistes / bibliothèque et librairie éphémère

7 rue du Général Henrys, PARIS 17E Paris 75017 Quartier des Épinettes Paris Île-de-France contact@association-calliope.fr

Contes d’été

© Cécile Cayla Boucharel