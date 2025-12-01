Les contes d’Aziliz Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale Trégarvan

Les contes d’Aziliz Musée de l’école rurale

Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 14:30:00

fin : 2025-12-28 16:30:00

Date(s) :

2025-12-28

Nous avons le plaisir d’accueillir Aziliz pour un moment enchanteur dédié aux petits et grands rêveurs. À travers ses lectures animées et contes créatifs, laissez-vous emporter dans un univers magique où chaque histoire prend vie.

Rendez-vous pour deux heures de douceur et d’évasion, idéale pour réchauffer les cœurs en cette saison hivernale.

Renseignements et réservations par mail ou téléphone. .

Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

English :

L’événement Les contes d’Aziliz Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2025-12-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE