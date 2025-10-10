Les contes de Bran Le Bruz | Théâtrales du Kreiz Breizh Salle des fêtes Rostrenen

Salle des fêtes Esplanade des Justes Rostrenen Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Les Théâtrales du Kreiz Breizh 10, 11 et 12 octobre

Vendredi 10 octobre LES CONTES DE BRAN RUZ

“ Venez petits et grands, vous qui vous promenez à la tombée de la nuit sur la lande Bretonne autour de la forêt de Brocéliande, n’ayez crainte, une nuée de petits êtres tous plus malins les uns que les autres, Korrigans, Gnomes et Elfes, vous épient.

Dehors l’orage gronde, la pluie commence à tomber, la Fée Galadriel vous invite à vous réfugier dans la grotte mystérieuse de BRAN RUZ, qui vous émerveillera par ses récits et sa magie, vous voyagerez avec le Mage dans l’imaginaire des contes, où Chevaliers, princesses et sorcières vivaient des aventures fantastiques, il y a fort, fort longtemps… ”

Venez rêver avec le mage Bran Ruz, à travers les contes et légendes des pays celtiques.

L’exigence artistique et le renouvellement des formes ont étés au cœur même de l’écriture de ce spectacle.

De 5 à 177 ans, ce spectacle très familial enchantera les amoureux de la Bretagne et de l’épopée des chevaliers de la table ronde (durée 1H). .

Salle des fêtes Esplanade des Justes Rostrenen 22110 Côtes-d'Armor Bretagne

