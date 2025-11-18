Les Contes de la Bécasse Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire

Les Contes de la Bécasse

Rue des Forges Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Les Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant, par Claudie Delpey et Jean-Louis Esclapès, de l’association NEMO 58.

Vendredi 23 janvier à 18h30 à la médiathèque de Cosne. Durée 1h Dès 12 ans.

Dans la campagne normande, à la fin des repas de chasse, les chasseurs racontent des histoires. Dans les Contes de la Bécasse écrits en 1883, Guy de Maupassant jette un regard narquois et humoristique sur la paysannerie normande, ses malices et sa dureté. Lecture de quatre contes de Guy de Maupassant. Sur réservation. .

Rue des Forges Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00

English : Les Contes de la Bécasse

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Contes de la Bécasse Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)