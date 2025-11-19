Les contes de la Bribotte Parc du Château Rânes

Les contes de la Bribotte

Parc du Château Médiathèque Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 15:00:00

fin : 2025-11-19 15:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Les contes de la Bribotte, contes populaires traditionnels du monde entier.

Tout public, à partir de 5 ans 45 min

Sur inscription .

Parc du Château Médiathèque Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 12 71 60 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

English : Les contes de la Bribotte

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les contes de la Bribotte Rânes a été mis à jour le 2025-10-22 par Terres d’Argentan Intercom