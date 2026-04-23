Les contes de la fontaine Rue de la Fontaine Coat-Méal

Coat-Méal

Les contes de la fontaine

Rue de la Fontaine Espace La Fontaine Coat-Méal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Durant cette veillée, vous serez immergés dans un monde imaginaire merveilleux avec le conteur ARMANEL qui puisera dans son répertoire de 350 contes celtes destinés à tout public Korrigans, fées, etc. A l’issue de la soirée, le conteur Armanel invitera le public adulte à découvrir un aspect plus rugueux de cette tradition orale Ankou, Anaon, etc .

Rue de la Fontaine Espace La Fontaine Coat-Méal 29870 Finistère Bretagne +33 7 67 21 93 27

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English :

L’événement Les contes de la fontaine Coat-Méal a été mis à jour le 2026-04-23 par OT PAYS DES ABERS