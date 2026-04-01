Les contes de la lampe torche À partir de 6 ans

4 rue des Écoles Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 11:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Explorez le monde de l’imaginaire, dans le cadre du festival L’Alsace se raconte . Sur inscription au 03 89 68 94 40

FESTIVAL DE CONTES L’ALSACE SE RACONTE

Les contes de la lampe torche

Blanche Le Liepvre

Avant même de savoir marcher, il était un grand explorateur … Pour ses 7 ans, ses parents lui offrent une lampe torche ! Avec elle, il va explorer le monde, à la frontière de la réalité. Et puis, la lampe ne bougera plus du tiroir de la cuisine … Qui la sauvera?

Ce spectacle vous plonge dans l’univers magique des contes où tout est possible rencontrer le soleil, le vent, le gel, monter sur le ciel sur un mystérieux petit pois, croiser des immortels, et vivre des aventures extraordianires!

Inscription auprès de la Médiathèque Nathan Katz à jschlegel.waldighoffen@orange.fr ou au 03 89 68 94 40. .

4 rue des Écoles Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

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English :

Explore the world of imagination, as part of the L’Alsace se raconte festival. Registration on 03 89 68 94 40

L’événement Les contes de la lampe torche À partir de 6 ans Waldighofen a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Sundgau