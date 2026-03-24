Les contes de la nuit Gisacum site archéologique Le Vieil-Évreux

Les contes de la nuit

Gisacum site archéologique 8 rue des thermes Le Vieil-Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

• La chouette de Minerve atelier conté

17h00 18h00 pour les 3-7 ans (1 parent accompagnateur)

En cette nuit où la chouette de Minerve rode à Gisacum, les enfants en apprendront plus sur cet animal mythique. Après quelques histoires sur la déesse de la sagesse, un atelier créatif les attend pour réaliser un souvenir de son oiseau totem.

• Des dieux et des planètes contes mythologiques

19h00 20h00 et 21h30 22h30

Tout public à partir de 6 ans

A la lueur du feu, sous le ciel étoilé de Gisacum, venez écoutez les légendes des Anciens autour des planètes du système solaire.

• La déesse aux yeux d’or nuit de la chouette

20h30 22h30 tout public. Attention, réservation www.lanaturedansleure.fr

Venez découvrir le monde fascinant des chouettes et tous les contes mythologiques associés. Après un échange et un diaporama en salle pour tout apprendre sur les oiseaux de la nuit, profitez d’une promenade d’observation à la lueur des étoiles. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer la déesse aux yeux d’or, la chevêche d’Athéna !

Si les conditions météorologiques le permettent, petite séance d’observation des étoiles à 22h30 pour les visiteurs déjà présents. .

Gisacum site archéologique 8 rue des thermes Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie +33 2 32 31 94 78 gisacum@eure.fr

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English : Les contes de la nuit

L’événement Les contes de la nuit Le Vieil-Évreux a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure