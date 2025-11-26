« Les contes de la tour Eiffel » : la Dame de fer à l’heure des fêtes de fin d’année Tour Eiffel Paris
Autour d’un dôme décoré sur le thème des livres, chacun pourra profiter d’une ambiance chaleureuse et d’une vue exceptionnelle sur la Ville lumière, confortablement installé autour d’un bar central à l’allure de bibliothèque enchantée. Balade dans les jardins illuminés, lecture de contes pour les plus jeunes, chants de Noël interprétés par un groupe de gospel ou bien encore rencontre avec le père Noël viendront animer la période des fêtes de fin d’année sur le monument !
Le premier étage s’anime
sur le thème des contes
Au
premier étage de la tour Eiffel, la terrasse se pare cette année d’une
décoration autour du thème des contes et offre ainsi une parenthèse poétique et
lumineuse. Autour d’un bar central décoré de livres, plumes et divers objets
évoquant l’univers d’ histoires
merveilleuses, les visiteurs pourront s’accorder une pause dans une
ambiance chaleureuse et festive. Sous le dôme, des lampes en forme de livres
ouverts diffusent une lumière douce, offrant un décor enchanteur pour admirer la
vue imprenable sur Paris.
Lectures de contes et
chants de Noël pour petits et grands
Tout au long de la
période, la terrasse accueillera également des temps dédiés aux familles. Des conteuses seront présentes les
week-ends des 27 et 28 décembre puis des 3 et 4 janvier (de 13h à 17h). Elles
inviteront les enfants à rêver grâce à des contes enchanteurs proposés en
français et en anglais. Installés près d’un photocall sous forme de livre
géant, les visiteurs profiteront de ce décor pour plonger dans un récit de 10-15
mn qui évoque l’histoire de la Tour.
En soirée, de 18h à
21h, le groupe Diamond Gospel apportera une touche musicale les jeudis
4, 11 et 18 décembre ainsi que le vendredi 26 décembre. Sous la
bulle, leurs voix résonneront avec un répertoire mêlant chants de Noël et
morceaux de gospel, ajoutant une touche de magie à la visite du premier étage.
Le père Noël s’installe
au 1er étage
À
ne pas manquer : la rencontre avec le père Noël ! Il sera présent les mercredis et week-ends du samedi 6 au dimanche 21
décembre, puis tous les jours du lundi 22 au
mercredi 24 décembre*, pour offrir des instants
inoubliables aux enfants et leur
famille. Le photocall, sous forme de
livre de contes géant, permettra à chacun d’immortaliser cette rencontre dans
un cadre enchanteur.
* Le père Noël sera présent 10h à 20h les week-ends, de
10h à 18h les mercredis et du 22 au 24 décembre.
Une pause gourmande aux
saveurs festives Pour ponctuer la
visite et se réchauffer, des boissons réconfortantes
seront proposées sous la bulle : christmas latte, chocolat chaud à
la coco ou encore grog sans alcool poire-vanille-gingembre… Pour les plus
gourmands, des gaufres, crêpes et friandises de Noël seront proposées au
comptoir de ventes à emporter. L’offre
s’enrichit également cette année d’un bar
à croque-monsieur et de cocktails aux
notes festives, dont « Le rêve de
Noël » : un délicieux cocktail poire, vanille, sirop de pain d’épices et aux
touches subtiles de purée de cerise.
Du mercredi 26 novembre 2025 au vendredi 09 janvier 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 09h30 à 23h45
gratuit sous condition
Gratuit avec un billet d’accès pour la Tour Eiffel.
Tout public.
Tour Eiffel Avenue Gustave Eiffel 75007 Paris