Autour d’un dôme décoré sur le thème des livres, chacun pourra profiter d’une ambiance chaleureuse et d’une vue exceptionnelle sur la Ville lumière, confortablement installé autour d’un bar central à l’allure de bibliothèque enchantée. Balade dans les jardins illuminés, lecture de contes pour les plus jeunes, chants de Noël interprétés par un groupe de gospel ou bien encore rencontre avec le père Noël viendront animer la période des fêtes de fin d’année sur le monument !

Le premier étage s’anime

sur le thème des contes

Au

premier étage de la tour Eiffel, la terrasse se pare cette année d’une

décoration autour du thème des contes et offre ainsi une parenthèse poétique et

lumineuse. Autour d’un bar central décoré de livres, plumes et divers objets

évoquant l’univers d’ histoires

merveilleuses, les visiteurs pourront s’accorder une pause dans une

ambiance chaleureuse et festive. Sous le dôme, des lampes en forme de livres

ouverts diffusent une lumière douce, offrant un décor enchanteur pour admirer la

vue imprenable sur Paris.

Lectures de contes et

chants de Noël pour petits et grands

Tout au long de la

période, la terrasse accueillera également des temps dédiés aux familles. Des conteuses seront présentes les

week-ends des 27 et 28 décembre puis des 3 et 4 janvier (de 13h à 17h). Elles

inviteront les enfants à rêver grâce à des contes enchanteurs proposés en

français et en anglais. Installés près d’un photocall sous forme de livre

géant, les visiteurs profiteront de ce décor pour plonger dans un récit de 10-15

mn qui évoque l’histoire de la Tour.

En soirée, de 18h à

21h, le groupe Diamond Gospel apportera une touche musicale les jeudis

4, 11 et 18 décembre ainsi que le vendredi 26 décembre. Sous la

bulle, leurs voix résonneront avec un répertoire mêlant chants de Noël et

morceaux de gospel, ajoutant une touche de magie à la visite du premier étage.

Le père Noël s’installe

au 1er étage

À

ne pas manquer : la rencontre avec le père Noël ! Il sera présent les mercredis et week-ends du samedi 6 au dimanche 21

décembre, puis tous les jours du lundi 22 au

mercredi 24 décembre*, pour offrir des instants

inoubliables aux enfants et leur

famille. Le photocall, sous forme de

livre de contes géant, permettra à chacun d’immortaliser cette rencontre dans

un cadre enchanteur.

* Le père Noël sera présent 10h à 20h les week-ends, de

10h à 18h les mercredis et du 22 au 24 décembre.

Une pause gourmande aux

saveurs festives Pour ponctuer la

visite et se réchauffer, des boissons réconfortantes

seront proposées sous la bulle : christmas latte, chocolat chaud à

la coco ou encore grog sans alcool poire-vanille-gingembre… Pour les plus

gourmands, des gaufres, crêpes et friandises de Noël seront proposées au

comptoir de ventes à emporter. L’offre

s’enrichit également cette année d’un bar

à croque-monsieur et de cocktails aux

notes festives, dont « Le rêve de

Noël » : un délicieux cocktail poire, vanille, sirop de pain d’épices et aux

touches subtiles de purée de cerise.

À compter du 26 novembre, la terrasse de Noël s’installe au 1er étage du monument et plonge les visiteurs dans l’univers magique des contes.

Du mercredi 26 novembre 2025 au vendredi 09 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 23h45

gratuit sous condition

Gratuit avec un billet d’accès pour la Tour Eiffel.

Tout public.

Tour Eiffel Avenue Gustave Eiffel 75007 Paris